Gent verlengt Van Eyck-jaar tot 2021, maar geen duidelijkheid over MSK-tentoonstelling

09 april 2020

17u30

Bron: Belga 1 In Gent wordt het toeristische Van Eyck-jaar verlengd tot eind juni 2021. Dat heeft het Gentse stadsbestuur beslist. Zowel de stad Gent als Toerisme Vlaanderen hadden miljoenen euro geïnvesteerd in het themajaar, dat door de coronacrisis de facto werd beëindigd. Over de unieke tentoonstelling in het Gentse Museum voor Schone Kunsten (MSK), met een ongeziene hoeveelheid bruiklenen die uit het buitenland zijn overgevlogen, zou nog geen definitieve beslissing genomen zijn.

Gent zou 2020 in het teken van Jan Van Eyck zetten, met een unieke, zo goed als uitverkochte tentoonstelling in het MSK. Maar met ook een nieuw bezoekerscentrum voor het Lam Gods, tal van andere exposities, evenementen en private initiatieven rond het thema. De investering kon leiden tot een economische impuls van 100 miljoen euro.

Maar de toeristen moeten wegblijven na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om activiteiten tot zondag 19 april 2020 af te schaffen. Enkele activiteiten zijn al uitgesteld, maar om een overvol programma komend najaar te vermijden en om geen initiatieven verloren te laten gaan, heeft het Gentse stadsbestuur beslist om het Van Eyck-jaar met zes maanden te verlengen.

Het stadsbestuur nam naar eigen zeggen nog geen definitieve beslissing over de heropening of mogelijke verlenging van de tentoonstelling 'Van Eyck. Een optische revolutie' in het MSK Gent. Het museum bekijkt samen met de verschillende partners nog de mogelijkheden. Als er meer duidelijkheid is, zal het museum al wie een ticket kocht persoonlijk op de hoogte brengen.

Dinsdag verklaarde Johan De Smet van het MSK op de VRT wel dat verlenging zeker niet kan vanwege de fragiliteit van de werken. De tentoonstelling zou volgens de oorspronkelijke planning lopen tot 30 april.