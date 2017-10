Gent reikt als eerste schrootpremie uit 19u50

De stad Gent heeft als eerste stad in ons land een slooppremie uitgereikt. Dat is een premie van 750 of 1000 euro voor mensen die hun oude, vervuilende wagen naar de schroothoop brengen. Over ongeveer twee jaar wordt de Gentse binnenstad een lage-emissiezone. Vervuilende wagens mogen er dan niet meer in.