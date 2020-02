Gent registreert duizenden Nederlandse overtreders in lage-emissiezone Erik Kouwenhoven

04 februari 2020

05u33

Bron: AD.nl 10 Antwerpen verdiende al miljoenen aan de Vlaamse lage-emissiezone, maar vanaf deze maand gaat ook de bonnenfabriek in Gent op volle toeren draaien.

Sinds begin dit jaar registreren camera’s de nummerborden van vervuilende auto’s die de lage-emissiezone (LEZ) in Gent binnenrijdt. Onder de 14.000 overtreders bevonden zich maar liefst 10.000 buitenlanders, waarvan meer dan de helft Nederlanders.

Elke dag werden gemiddeld 584 overtreders geregistreerd. Meer dan de helft daarvan (56 procent) was voor een buitenlandse auto. 46 procent daarvan waren Nederlandse auto’s, 23 procent Franse en 11 procent Duitse. Er zijn nog geen bekeuringen uitgedeeld vanwege de gedoogperiode van een maand, maar sinds 1 februari draait de bonnenfabriek op volle toeren.

Vooraf registreren

Omdat de Belgische overheid geen toegang heeft tot buitenlandse databases, moeten alle buitenlanders die met een auto de LEZ binnenrijden zich vooraf registreren – ongeacht of de auto nu wel of niet de LEZ binnen mag. In januari hadden ruim 5000 Nederlanders dat kennelijk niet gedaan. Sinds 1 februari lopen ze dus kans op een bekeuring van 150 euro.