Gent opent 'helpdesk' in strijd tegen genitale verminking: "Probleem neemt toe" HR

06 maart 2018

18u20

Bron: Belga 7 De stad Gent opent een 'helpdesk' in de strijd tegen genitale verminking. De Gentse vzw GAMS zal personen die te maken krijgen met vrouwelijke genitale verminking, sensibiliseren en informeren.

Dit weekend bleek uit cijfers dat in ons land 17.273 vrouwen en meisjes wonen die waarschijnlijk al besneden zijn, en nog eens 8.644 vrouwen en meisjes die het risico lopen besneden te worden. "Vanuit onze doelgroep en bemiddelaars krijgen wij het signaal dat ook binnen de Gentse bevolking heel wat vragen leven omtrent vrouwelijke genitale verminking", zegt Jessica Tatout van Gams. "Via onze werking in Gent willen we daar een antwoord op bieden."

Migratie

Het probleem neemt toe, merkt ook Gents schepen van Integratie Resul Tapmaz. "Het gaat om een verdrievoudiging tegenover 2007, als gevolg van de toegenomen migratie uit landen waar genitale mutilatie vandaag nog courant is. Er is daarom behoefte aan extra preventie. Met de opening van de nieuwe helpdesk in Gent wordt de dienstverlening van GAMS (Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles féminines) in Vlaanderen verankerd."

De eerste en de derde maandag van de maand zullen mensen die op een of andere manier geconfronteerd worden met de problematiek, terecht kunnen bij de helpdesk. Ze krijgen er de juiste begeleiding of worden doorverwezen naar de gepaste instanties. De vzw zal ook vormingen en infomomenten voor professionals aanbieden om zo aan deskundigheidsbevordering te doen en meer samenwerking rond het thema te creëren.

