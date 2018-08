Gent lijkt vuilnisbelt door staking: Ivago vraagt om afval terug binnen te halen AV Sabine Van Damme

Bron: BELGA 5 In Gent wordt zo goed als zeker tot donderdag geen afval opgehaald. Afvalintercommunale Ivago vraagt daarom alle huisvuil, GFT, karton en glas terug binnen te halen. In de Gentse binnenstad staan in heel wat straten vuilniszakken, wat bij deze warme temperaturen tot geurhinder leidt. Om 13 uur komen vakbonden en directie opnieuw samen om te proberen de sociale vrede te herstellen. "Ik reken erop dat een akkoord uit de bus komt", zegt waarnemend burgemeester Martine De Regge (sp.a).

Papier en glas werden in het centrum voor het eerst in zes weken buiten gezet. Maar door de actie - die voorlopig doorgaat - blijft alles staan, en dat ruik je. De werknemers zagen het gisteren niet zitten om in de aanhoudende hitte de berg afval op te halen.

Daarom legden de afvalophalers van IVAGO gisteren spontaan het werk neer. Ze vragen wegens de tropische temperaturen voornamelijk een kortere werkdag, bijkomend personeel om inhaalrondes rond te krijgen en meer respect van de directie.

Onderhandeling

Gisteren kwam de directie met een verzoeningsvoorstel op de proppen, maar dat kon de drie vakbonden niet overtuigen. Deze namiddag komen vertegenwoordigers van directie en vakbonden opnieuw bijeen. "Ik wil niet op de zaken vooruitlopen", zegt waarnemend burgemeester Martine De Regge (sp.a). "De onderhandelingen moeten ten volle en in wederzijds respect gevoerd worden. Maar ik hoop wel dat er een akkoord uit de bus komt."

Maar ook Gentse horecazaken zijn ongerust over de situatie en roepen op tot actie. "De meeste restaurants en café's hebben geen plaats om extra afval te stockeren", zegt Tim Joiris van Horeca Oost-Vlaanderen. Deze spontane actie brengt de voedselveiligheid en volksgezondheid in gevaar."

Tot donderdag geen ophaling

De afvalintercommunale vraagt om in de mate van het mogelijke niet-opgehaald afval terug binnen te halen. Ook vandaag lijkt het hoogst onwaarschijnlijk dat er nog ophaalrondes worden georganiseerd en morgen zijn er hoe dan ook geen ophaalrondes ingepland.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen hun afval, dat vaak al stinkt na de broeierige temperaturen, effectief zullen binnenhalen. Het schoonspuiten van de straten is geen optie, want in Oost-Vlaanderen gelden door de droogte strenge beperkingen op het waterverbruik.