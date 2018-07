Gent laat krijttekening van penissen verwijderen na klacht RPM

06 juli 2018

14u54

Bron: Belga 0 In Gent heeft het graffititeam van de stad vrijdag in de Jutestraat enkele krijttekeningen van penissen van de straat geveegd. De omwonenden hadden de kinderen tekeningen laten maken om automobilisten op te roepen om de zone 30 in de straat te respecteren, maar een buurtbewoner had een klacht ingediend.

De kinderen van de Jutestraat sluiten al enkele jaren het schooljaar af met een tekeningen op het wegdek. Het gaat onder meer om slogans als "rustig auto's" en afbeeldingen van verkeersborden, zodat automobilisten de zone 30 beter zouden opmerken. Dit jaar waren er ook enkele penissen tussen de tekeningen geslopen, waardoor een buurtbewoner naar de politie stapte.

De stad liet vandaag de tekeningen weghalen. Aangezien er weinig kans is op regen, zouden de aanstootgevende delen nog te lang overeind blijven. De buurtbewoners zijn niet tevreden met de verwijdering. "Ik ben met mijn dochter van twee langs die piemels gelopen en ze dacht dat het ijsjes waren. Zo erg zal het dus wel niet zijn", zegt één van de omwonenden aan Het Nieuwsblad. "We vragen al een hele tijd om een extra bord dat de zone 30 aanduidt, maar dat is volgens de stad te moeilijk. Maar voor twee piemels op het wegdek staat de stad hier de volgende dag."

Volgens de Gentse preventieambtenaar Sandra Rottiers was de actie niet aangevraagd en mag het openbaar domein niet beklad worden. De stad zal intern bespreken wie de opkuis zal betalen.