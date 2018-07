Gent laat boerkini voortaan toe in alle zwembaden, N-VA op achterste poten: "Geen symbool van onderdrukking in onze zwembaden" Verbod gebaseerd op religie of hygiëne en veiligheid? Gent gaat in beroep tegen motivatie van rechter IB JV TTR HA

13 juli 2018

11u00

Bron: Belga, VTM NIEUWS 2065 In Gent laat het stadsbestuur in alle stedelijke zwembaden de kledijvoorschriften aanpassen, zodat bezoekers in lichaamsbedekkende kleding kunnen zwemmen. Dat heeft het schepencollege beslist na een rechterlijke uitspraak over een boerkiniverbod in twee zwembaden in Gent en Merelbeke. De stad tekent wel beroep aan tegen de motivatie van de rechtbank. "We vinden het niet goed dat de beslissing van de rechter geënt is op religie", zegt schepen van Sport en Gelijke Kansenbeleid, Resul Tapmaz (sp.a). N-VA kan zich niet vinden in het vonnis. In Antwerpen blijft het boerkiniverbod van kracht.

Verbod op basis van hygiëne en veiligheid

Het gemeentelijk zwembadcomplex Ter Wallen in Merelbeke en het stedelijk zwembad Van Eyck in Gent mogen moslima's niet langer ver­bieden om een boerkini te dragen. De zwembaden in kwestie moeten hun reglement onmiddellijk aanpassen, zelfs als er de komende dagen hoger beroep wordt aangetekend.

Het Gentse stadsbestuur heeft nu beslist om het reglement voor alle zwembaden aan te passen, maar beklemtoont dat er nooit eerder klachten kwamen of vragen om in boerkini te zwemmen. Tot vandaag was het niet mogelijk om in boerkini te zwemmen omdat de lichaamsbedekkende zwemoutfit op de lijst met verboden kleding staat. Maar een Gentse rechtbank argumenteerde dat een algemeen verbod niet zomaar kan.



"Vanaf 1 september worden in alle Gentse zwembaden de voorschriften aangepast", reageert schepen van Sport en Gelijke Kansenbeleid, Resul Tapmaz (sp.a).

We vinden het niet goed dat de beslissing van de rechter geënt is op religie Resul Tapmaz (sp.a), Gent

De stad tekent wel beroep aan tegen de motivatie van de rechtbank. "We vinden het niet goed dat de beslissing van de rechter geënt is op religie", zegt Tapmaz. Een zwembad zal voortaan een verbod op eender welke zwemkledij enkel uitvaardigen op basis van veiligheid en hygiëne. De schepen wijst op een advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid dat een boerkini in de juiste stof geen problemen veroorzaakt voor andere zwemmers.

Morele schadevergoeding

Ook in Merelbeke gaat het Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke, dat het zwembad uitbaat, in beroep tegen de gerechtelijke beslissing. "Het bestuur vindt niet dat het reglement een vorm van discriminatie inhoudt. Het beoogt enkel de goede en correcte verstandhouding tussen gebruikers van het gemeentelijk zwembad, dit zonder onderscheid qua geloof of overtuiging", klinkt het in een mededeling van het bestuur.

Zolang de rechter in beroep geen nieuw vonnis heeft geveld, mogen vrouwen wel nog met een boerkini het zwembad in. De moslima's die de zaak voor de rechter brachten, hebben recht op een morele schadevergoeding.

Burkini’s horen niet thuis in onze zwembaden.

Weg ermee. Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Francken: "Weg ermee"

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is het niet eens met het vonnis van de rechter. "Boerkini's horen niet thuis in onze zwembaden", schreef hij op Twitter. "Weg ermee." "Hoeveel moslima's vragen hier eigenlijk om", voegde hij nog toe.

Hoeveel moslima’s vragen hier eigenlijk om? Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Gevoelig thema voor N-VA

Voor N-VA gaat het om een gevoelig thema. Nadia Sminate, voorzitster van de commissie Radicalisering van het Vlaams Parlement, pleitte in het verleden zelfs voor een algemeen boerkiniverbod.

Indien een wettelijk verbod op een boerkini in zwembaden nodig is, dan moet dat voor staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) worden onderzocht. Er moet dan een afweging worden gemaakt tussen vrouwenrechten enerzijds en religieuze rechten anderzijds. Demir kiest daarbij resoluut voor de vrouwenrechten.

Demir: "Symbool van onderdrukking"

"Een boerkini is een symbool van onderdrukking", zegt de staatssecretaris, die zich niet wil uitspreken over de inhoud van het vonnis. Demir wijst erop dat in moslimlanden steeds meer vrouwen op straat komen om niet langer een sluier te moeten dragen. "In België en Vlaanderen zie je een omgekeerde tendens en dragen meisjes op steeds jongere leeftijd een hoofddoek. Je gaat mij niet zeggen dat dit een vrije keuze is."

In België en Vlaanderen dragen meisjes op steeds jongere leeftijd een hoofddoek. Je gaat mij niet zeggen dat dit een vrije keuze is Zuhal Demir (N-VA), staatssecretaris voor Gelijke Kansen

Brussels parlementslid Bruno De Lille (Groen) vermoedt dat N-VA de discussie wil gebruiken om de aandacht af te leiden van het federale begrotingstekort. "Hoeveel keer past de N-VA deze truc nu al toe?", schrijft hij op Twitter. "Spreken we af dat we er deze keer niet intrappen?"

Discriminatie op basis van geloof

Advocaat Joos Roets duidt het vonnis in De Standaard: "Moslima's die een bedekkend zwempak willen dragen uit religieuze overwegingen worden benadeeld ten opzichte van vrouwelijke zwemmers die minder bedekkende zwemkledij dragen. In geen van de aangeklaagde zwembadreglementen wordt dat onderscheid objectief en redelijk verantwoord. Bijgevolg is er sprake van discriminatie op basis van geloof."

Het is voor het eerst dat een gewone rechter zich uitspreekt over een boerkiniverbod in zwembaden.

Andere redenen

"Het vonnis strookt met de juridische analyse die wij vorig jaar maakten op vraag van enkele steden en gemeenten", reageert Els Keytsman van gelijkekansencentrum Unia.

De organisatie kwam vorig jaar tot de conclusie dat een algemeen verbod op lichaamsbedekkende badkleding een duidelijke vorm van discriminatie vormt. Het verbod kan volgens Unia zowel moslimvrouwen benadelen die de kleding dragen omwille van hun geloofsovertuiging als personen die dat doen om andere redenen, zoals gezondheid, fysieke eigenschappen of een handicap.

Antwerpen negeert Gents vonnis

Antwerpen is alvast niet van plan om iets te veranderen aan het reglement in de zwembaden, ook al loopt er in de Scheldestad ook een rechtszaak tegen het verbod.

Antwerpen zal vonnissen van Gent en Merelbeke naast zich neerleggen. Het boerkiniverbod blijft van kracht. https://t.co/jMe3PGPHL3 Fons Duchateau(@ DuchateauFons) link

"We gaan op onze beurt het gevecht aan voor de rechtbank en dringen desnoods aan op bijkomend wetgevend werk", zegt schepen Fons Duchateau (N-VA). "En dat doen we niet op basis van hygiëne of veiligheid. Want in één zaak wil ik de moslimactivistes volgen: dat zijn niet de redenen waarom we de boerkini moeten bestrijden. Wel omdat we dit vanuit onze maatschappelijke normen en waarden niet willen."

"Dit gaat niet om kledingstuk"

"Het ergste wat ons kan overkomen is dat een symbool van onderdrukking standaard wordt in onze zwembaden. Dit gaat niet om een kledingstuk. Het gaat ook niet over hygiënische voorschriften. Dit debat gaat zelfs niet over zwemmen. Het gaat om mensen die lak hebben aan gelijkheid en discriminatie van de vrouw zo vanzelfsprekend vinden, dat ze iedere vorm van emancipatie een bedreiging vinden van hun vrijheid", schrijft Duchateau op Facebook.