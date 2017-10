Gent krijgt grootste moskee van Vlaanderen: 2.500 m² en twee minaretten Sabine Van Damme

Bron: Eigen berichtgeving 0 Screenshot YouTube Nog voor de zomer start in de Gentse Rabotwijk de bouw van de grootste moskee van Vlaanderen. Aan het oude tractiestation in de Gebroeders De Smetstraat komt een nieuw gebedshuis voor de Turkse moslims in Gent, omdat de huidige moskee niet meer aan de normen voldoet. Wanneer het centrum klaar zal zijn staat niet vast.

Van de nieuwe grote Fatih-Moskee is al heel lang sprake, maar nu komt het project er ook echt. "Het heeft inderdaad heel wat voeten in de aarde gehad", zegt bezieler Ercan Tok. "Alle vergunningen hadden we al, maar er was nog een infrastructurele aanpassing nodig. Nu staat alles op punt, en we hebben aannemers aangeschreven om een offerte in te dienen. Voor de zomer willen we starten met de bouw."



Lees verder onder de illustratie.

Screenshot YouTube

Het centrum zal in twee fases worden gebouwd. Eerst komt er een nieuw gebedshuis. De huidige moskee in de Rietstraat voldoet immers niet meer aan de huidige normen qua onder meer brandveiligheid. Dat gebouw zal worden verkocht eens de nieuwe moskee klaar is. In een tweede fase wordt dan het tractiestation, een beschermd gebouw, gerestaureerd. "Maar daarvoor moeten we dus toestemming krijgen van Erfgoed Vlaanderen, en een restauratiedossier indienen. In principe zullen we voor die restauratie ook subsidies krijgen, al de rest bekostigen we zelf."

2.500 m²

Het complex wordt 2.500 vierkante meter groot, en zal The Green Mosque of Ghent heten. "Om twee redenen. Het gebouw, de koepel en de minaretten zullen groen van kleur zijn, maar het gebouw zal ook 'groen' zijn naar ecologische normen. De meest technische snufjes worden geïnstalleerd, en er is veel aandacht voor isolatie en energie-zuinigheid."

Symbolische waarde

Het gebedshuis dat eerst zal worden gebouwd, krijgt twee minaretten, de typische torens bij moskeeën. "Twee, omdat dat architecturaal het mooist uitkwam", zegt Toc. "Was het gebouw groter geweest, dan hadden het er ook vier kunnen zijn." Oproepen tot gebed, zoals in Arbabische landen gebeurt van op de minaret, zal hier in Gent evenwel niet gebeuren. De minaretten hebben enkel een symbolische waarde.

De gebedsplaats in de moskee zal plaats bieden aan 500 mensen. Boven komt er nog een zaal voor 350 mensen, en onder de gebedsplaats zal er nog een polyvalente ruimte zijn voor 500 man. Het tractiestation dat in een tweede fase wordt aangepakt, zal vooral ontmoetingsruimten hebben, leslokalen en een cafetaria.





6 miljoen euro

Het hele project wordt geraamd op 6 miljoen euro, geld dat de moslimgemeenschap helemaal zelf bij elkaar moet sparen. "Daarom hebben we ook nog geen einddatum voor het project, alles zal afhangen van de beschikbare middelen", zegt Toc. "Maar eens het klaar is, zal er een groots feest worden georganiseerd voor de ingebruikname."