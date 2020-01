Gent krijgt dan toch biomassacentrale kv

18 januari 2020

04u36

Bron: Belga 0 De biomassacentrale die vier jaar geleden door toenmalig minister Annemie Turtelboom werd afgeschoten, komt er toch. In een fel afgeslankte versie gaat ontwikkelaar Belgian Eco Energy (BEE) houtafval verbranden in de Gentse haven, schrijft De Tijd vandaag.

BEE heeft de financiering rond om voor 100 miljoen euro een nieuwe biomassacentrale te bouwen op de Coal Terminal in de Gentse haven. Behalve elektriciteit zal de centrale warmte genereren, die via leidingen aan de omliggende havenbedrijven geleverd wordt.

Het nieuwe project zal een pak kleiner zijn dan de oorspronkelijke investering van 450 miljoen euro. Terwijl eerst nog plantenafval uit Spanje, Afrika en Brazilië als brandstof zou worden aangevoerd, zal de centrale nu draaien op houtafval van containerparken en bedrijven uit de regio. "Voor geïmporteerde biomassa is geen draagvlak meer", zegt CEO Michael Corten. "Wij gaan ons houtafval met binnenschepen aanvoeren uit de omgeving. Van verder dan Amsterdam zal het niet komen." In plaats van 200 megawatt zal de centrale nu 20 megawatt elektriciteit produceren, met daarnaast 50 megawatt aan warmte.



De Gentse biomassacentrale leidde in 2016 tot de val van toenmalig Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld). De centrale zou de grootste ter wereld worden, maar kwam zwaar onder vuur te liggen toen bleek dat ze in de vorm van groenestroomcertificaten 1,5 miljard euro Vlaamse subsidies zou opslorpen. De 'Turteltaks' die alles moest financieren, veroorzaakte zoveel controverse dat de Vlaamse regering haar steun voor de projecten in Gent en Langerlo introk.