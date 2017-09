Gent krijgt actieplan tegen kraken kv

Bron: Belga 2 Foto James Arthur Ht Gentse stadsbestuur gaat werk maken van een actieplan tegen kraken. Dat heeft burgemeester Daniël Termont dinsdag op de gemeenteraad gezegd na een voorstel van CD&V-oppositielid Veli Yüksel. Het voorstel werd uiteindelijk door meerderheid en oppositie goedgekeurd, al bleek uit de bespreking wel een groot verschil in opvatting over hoe dat actieplan er moet uitzien.

Gent heeft de voorbije maanden enkele kraakgevallen gekend waarbij de politie niet kon optreden. Burgemeester Termont klaagde daarbij steeds over het ontbreken van een wettelijk kader. Een nieuwe federale wet, die in oktober plenair wordt behandeld, stelt het kraken van een woning binnenkort wel strafbaar. Maar Termont heeft nog vragen. "Ik heb de definitieve wet nog niet gezien, maar als hij is goedgekeurd zal ik een plan voorleggen aan alle betrokken partijen. Ik heb wel al contact gehad met de procureur en de korpschef", klinkt het. "Er zijn meer vragen dan antwoorden. Bovendien is er ook in de nieuwe wet geen sprake van een bevoegdheid voor de burgemeester."

Onderscheid

De wet maakt een onderscheid tussen het kraken van bewoonde en onbewoonde panden. "Moet een politie-inspecteur dat vaststellen en hoe moet hij dat beoordelen? Moet hij die mensen bij een inbreuk oppakken? Worden ze dan na 12 uur terug vrijgelaten? De procureur heeft acht dagen, maar als dat huis bewoond is, vind ik dat te lang", aldus de burgemeester. Coalitiepartner Groen vindt dan weer dat het klassiek kraken van verwaarloosde panden niet strafbaar mag zijn.

Een onderscheid dat op felle kritiek kon rekenen bij N-VA-gemeenteraadslid Isabelle De Clercq. "Mag men in Gent onbewoonbare woningen dan wel kraken? Hoe lang moet een woning daarvoor leegstaan? Dit debat bewijst dat het stadsbestuur geen eenduidig standpunt heeft." De Clercq besluit dat eigenaars in Gent beter opletten, "want voor je het weet is je huis gekraakt".

Betere huisvesting

Meerderheidspartij Sp.a wil in het toekomstig actieplan kraken vooral inzetten op betere huisvesting. "We moeten alles op alles zetten om het recht op wonen te realiseren voor alle burgers", zo geeft sp.a-gemeenteraadslid Astrid De Bruycker aan. "De inspanningen die Vlaanderen levert voor Gent volstaan totaal niet. En het budget voor bouw en renovatie van sociale woningen moet omhoog."