Gent is voortaan genderneutraal kv

17u46

Bron: Belga 6 thinkstock De stad Gent zal voortaan genderneutraal communiceren als dat mogelijk is, wil sportaccomodatie transgendervriendelijk inrichten en zal stadsambtenaren informeren over het thema. Dat heeft het stadsbestuur aangekondigd. Er zijn geen exacte cijfers, maar volgens schattingen wonen in Gent bijna 7.000 transgenders. Met het pakket maatregelen wil de stad, die vandaag een studiedag rond het thema houdt, ook andere besturen informeren.

De stad liet de thematiek onderzoeken en wil het beleid aanpassen aan de noden van de Gentse transgendergemeenschap. Concreet komen er aanbevelingen om geslachtsgebonden woorden als 'hij', 'zij', 'hem' of 'haar' uit alle stadscommunicatie te weren. Stadspersoneel wordt gesensibiliseerd om enkel naar het geslacht van een inwoner te vragen als het echt relevant is en administratieve registraties aan te passen.

Lees ook Amerikaanse senatoren dienen wetsvoorstel in om transgenders in het leger te beschermen

Ook wordt ingezet op aangepaste sportinfrastructuur. Bestaande sportcomplexen wordt aanbevolen om bij de inrichting van kleedkamers en doucheruimtes rekening te houden met transgenders. Bij het optrekken van nieuwe gebouwen wordt de aanbeveling een criterium vanaf de ontwerpfase.

"Voor alle duidelijkheid, ik ben niet tegen gender", zegt schepen Resul Tapmaz. "Er is niets mis met verwijzingen naar mannelijkheid of vrouwelijkheid. Maar als strakke rolpatronen en stereotypen mensen schaden, terwijl de opdeling naar sekse vaak niet relevant is, kunnen we ingrijpen. Genderneutrale maatregelen ontkennen geen geslachten, ze leggen er gewoon geen nadruk op."