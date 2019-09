Gent is eerste 'FairTradeGemeente' van Vlaanderen ttr

10 september 2019

13u22

Bron: belga 0 Gent is de 'eerlijkste' gemeente van Vlaanderen. Dat blijkt uit de resultaten van de eerste 'Fair-O-Meter', een analyse van de inspanningen voor eerlijke handel in de Vlaamse gemeenten. De stad werd vandaag, samen met negen andere gemeenten, in de bloemetjes gezet in de tuin van de Sint-Pietersabdij in Gent.

De campagne 'FairTradeGemeente' van Fairtrade Belgium, Rikolto, Oxfam-Wereldwinkels en 11.11.11 loopt al 15 jaar, maar het is voor het eerst dat er daar een 'Fair-O-Meter' aan gekoppeld wordt. Daarvoor stuurde de organisaties een enquête naar de 301 steden en gemeenten in Vlaanderen met vragen over hun inspanningen voor eerlijke handel in 2018. 135 stuurden de vragenlijst ingevuld terug.

En daaruit blijkt dat Gent 'de eerlijkste gemeente van Vlaanderen' is. Nog negen andere gemeenten kregen een pluim: Halle als eerlijkste van Vlaams-Brabant, Herzele als eerlijkste van Oost-Vlaanderen, Meerhout als de luidste, Mechelen als de eerlijkste stad van provincie Antwerpen, Waregem als beste ondersteuning, Malle als de eerlijkste gemeente van provincie Antwerpen, Turnhout is eerlijkste Teamplayer, Brugge de eerlijkste van West-Vlaanderen, Leuven voor Fair&Lokaal stad en Sint-Truiden als de eerlijkste van Limburg.

Criteria

Vlaanderen telt vandaag 200 'FairTradeGemeenten' en 3,7 miljoen Vlamingen wonen in een getitelde gemeente. Om de titel van FairTradeGemeente in de wacht te slepen, moet een gemeente voldoen aan 6 criteria. Een daarvan is koffie en minstens één ander fairtradeproduct aankopen voor vergaderingen, op kantoor en in cafetaria's. Eerlijke koffie is daarbij het meest populaire product, gevolgd door fruitsap, wijn, thee en chocolade, zo blijkt uit de 'Fair-O-meter' . De ambtenaren en politici van de FairTradeGemeenten drinken jaarlijks zo'n 42 miljoen kopjes eerlijke koffie.

De bestuursploeg van een FairTradeGemeente kan ook de dynamiek en het succes van de vrijwilligersgroep enorm vergroten, aldus de organisatie. "De Fair-O-Meter score van een gemeente ligt gemiddeld 17 procent hoger als de gemeente steun geeft aan de vrijwilligersploeg. Vooral het voorzien van lokalen voor bijeenkomsten, financiële middelen en personeelsinzet zijn krachtige manieren om de vrijwilligers te versterken."

Gemiddeld zijn er 25 vrijwilligers actief in een FairTradeGemeente. Vaak gaat het over een samenbundeling van Wereldwinkel-vrijwilligers, gemeentelijke raden voor ontwikkelingssamenwerking, vrijwilligers van Broederlijk Delen, leraren, mensen uit geëngageerde bedrijven enz.

Voor meer informatie: www.fairometer.be.