Gent houdt terreurniveau 3 voor grote evenementen, Aalst voor carnaval VDS & RLA

24 januari 2018

06u27

Bron: Eigen berichtgeving 2 De burgemeesters van Gent en Aalst zijn niet van plan het terreurniveau in hun stad met onmiddellijke ingang te verlagen van drie naar twee. Dat hebben ze gisteren laten weten.

Het OCAD heeft het terreurniveau in ons land verlaagd van 3 naar 2, maar daar doen ze in Gent niet aan mee. "Voor grote evenementen blijven wij beveiliging voorzien zoals bij niveau 3", zegt burgemeester Daniël Termont (sp.a). "En dat zal een heel jaar zo zijn, zolang ik burgemeester ben." Volgende week start het Lichtfestival, waar honderdduizenden bezoekers worden verwacht. De politie zal massaal paraat staan, er zijn camera's, betonblokken, urchains (metalen kruisen met kettingen om vrachtwagens tegen te houden) en poorten. Ook voor de Gentse Feesten wordt hetzelfde beveiligingsniveau voorzien. Daarna volgt een evaluatie. "Het OCAD laat toe om lokaal meer maatregelen te nemen", zegt de korpschef in Gent. "Wij bouwen liever geleidelijk af."

Ook de Aalsterse burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) ziet het niet zitten dat het dreigingsniveau verlaagd wordt voor Aalst carnaval. Hij vraagt een uitzondering aan. "Met meer dan 80.000 toeschouwers willen wij geen enkel veiligheidsrisico lopen. Daarom zal ik het OCAD, zoals de procedure het voorschrijft, om een bijzondere veiligheidsscreening verzoeken die specifiek op carnaval is gericht. Indien nodig, kunnen de extra veiligheidsmaatregelen behouden blijven. Het bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) blijft in elk geval van kracht. De voorbije jaren is Aalst carnaval, ondanks toegenomen terreurdreiging, in opperbeste sfeer verlopen en werd de veiligheid 100% gegarandeerd. Het is absoluut de bedoeling om die veilige situatie ook voor de komende edities te behouden", zegt D'Haese.

Hij wil een beroep blijven doen op de bijstand van de federale politie en een politieheli tijdens het event. Ook zullen er ook dit jaar betonblokken op strategische locaties geplaatst worden.