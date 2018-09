Gent geeft groen licht voor meer dan tweeduizend deelfietsen IB

06 september 2018

05u07

In Gent worden mogelijk nog dit jaar de eerste van meer dan 2.000 deelfietsen in omloop gebracht. Dat heeft het stadsbestuur beslist. Drie private spelers zullen elk tot 750 fietsen kunnen verhuren, die - niet zoals bij klassieke deelsystemen - overal achtergelaten kunnen worden. Met een smartphone of app kunnen fietsers dan een tweewieler traceren en boeken.

Het Gentse stadsbestuur heeft een reglement uitgewerkt voor private spelers, waarin geen infrastructuur wordt geïnstalleerd om fietsen te stallen. Het is de bedoeling dat de deelfietsen op verschillende plaatsen worden opgepikt en achtergelaten, een zogenaamd 'free floating systeem'. De technologie om fietsen te traceren, te boeken en sloten elektronisch open te maken, is relatief jong.

Klassiek deelsysteem duur

Daarom wachtte het Gentse stadsbestuur met het kader voor een grootschalig fietsdeelsysteem zoals in Antwerpen en Brussel. "Als je weet dat er free floating systemen zitten aan te komen, is een klassiek deelsysteem duur en zou het minder resultaat boeken", zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw. "Een klassiek deelsysteem als in Antwerpen zou in Gent omgerekend jaarlijks zowat 1,5 miljoen euro kosten."

De stad Gent zal in het huidige systeem niet mee betalen en vraagt minima voor onderhoud van de fietsen. Drie private spelers mogen een vergunning aanvragen, elk voor 750 fietsen. Op termijn kan het Gentse stadsbestuur het maximum van in totaal 2.250 deelfietsen optrekken als het systeem aanslaat.