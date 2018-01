Gent-fans bedreigen auteur Ghelamco-boek: boekvoorstelling afgelast Jeroen Bossaert

Bron: Eigen berichtgeving 93 James Arthur Vlnr.: AA Gent-voorzitter Ivan De Witte, burgemeester Daniël Termont, AA Gent- manager Michel Louwagie en Groen-schepen Filip Watteeuw. Verscheidene fans van AA Gent hebben de auteur van het boek 'De Illegale Ghelamco Arena' bedreigd. De man is zo onder de indruk, dat hij in samenspraak met Standaard Boekhandel de boekvoorstelling heeft afgelast.

De voorpublicatie van het boek 'De Illegale Ghelamco Arena' in Het Laatste Nieuws maakt veel emoties los in Gent. In het boek stelt auteur Ignace Vandewalle onder meer dat het stadsbestuur de wet op de overheidsopdrachten niet gevolgd heeft en dat de Ghelamco Arena daardoor illegaal gebouwd is.

Verscheidene mensen - die zich identificeren als Gent-supporters - hebben de voorbije uren de auteur via email en sociale media belaagd. De teneur van de berichten is van die aard, dat Vandewalle beslist heeft om de boekvoorstelling komende woensdag af te gelasten.

RV Ignace Vandewalle, auteur van het boek 'De Illegale Ghelamco Arena'

"Er komen ook familie en vrienden, ik wil hen niet in gevaar brengen." In de berichten wordt ermee gedreigd om Vandewalle 'een lesje te leren' en er wordt ook aangekondigd dat er een manifestatie zou georganiseerd worden aan de winkel van Standaard Boekhandel. "Ik betreur dat er op zo'n manier op een boek wordt gereageerd", aldus Vandewalle.

RV Cover boek 'De Illegale Ghelamco Arena'