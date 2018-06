Gent denkt niet aan verbod op naschoolse lessen Turks: "Dit afschaffen zonder alternatief staat gelijk aan mensen naar conservatieve moskeeën en nationalistische VZW's duwen" ivi

04 juni 2018

19u55

Bron: Belga 7 In Gent denkt schepen Elke Decruynaere (Groen) niet aan een verbod op naschoolse lessen Turks. Federaal staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal ­Demir (N-VA) noemde die taallessen, op vraag van Turkse ouders gegeven in lokalen van Gentse stadsscholen, 'gesubsidieerde anti-integratie'. Decruynaere spreekt dat tegen. "Het gaat hier niet om jongeren die slecht geïntegreerd zijn, integendeel. Deze leerlingen zijn zo geïntegreerd dat ze geen Turks meer spreken."

De lokalen blijven dus ter beschikking van de naschoolse taallessen. Decruynaere betreurt de hetze rond het project, dat er kwam nadat twee jaar geleden een Vlaams-Turks samenwerkingsakkoord over taallessen werd opgezegd. "Men zorgde niet voor een alternatief en is nu verontwaardigd", zegt Decruynaere. "Dit afschaffen zonder alternatief staat gelijk aan mensen naar conservatieve moskeeën en nationalistische VZW's duwen."

Decruynaere wijst op gemaakte afspraken rond de taallessen omdat de leerkrachten betaald worden door de Turkse overheid. Zo is volgens het retributiereglement over het gebruik van stads- en schoollokalen een verbod op politieke en religieuze inhoud van kracht. Bij alle lessen is een ouder aanwezig en de Universiteit Gent volgt de lessen op. "Ik zou het wel beter vinden indien die leerkrachten Turkse Vlamingen zouden zijn", zegt Decruynaere.

De Turkse ouders kregen volgens de schepen geen enkele voorkeursbehandeling bij het toekennen van de stadslokalen. Er is hen expliciet gevraagd om te waken over de inhoud van de lessen, "en ik heb geen enkele indicatie dat er inbreuken zijn gepleegd", besluit Decruynaere.