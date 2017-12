GENT: Bestuurder kritiek na knal op hoekwoning JEW

De bestuurder verloor om een nog onduidelijke reden de controle over zijn wagen. Een bestuurder van een bestelwagen is vanavond rond 19.45 uur levensgevaarlijk gewond geraakt na een verkeersongeval op de hoek van de Begijnhoflaan met de Jan Verspeyenstraat in Gent.

Om een nog onduidelijke reden verloor de man de controle over het stuur van zijn Opel Combo en botste hij vol op een hoekwoning. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging. De woning liep wat schade op. Zo sneuvelde onder meer een raam. De brandweer hoefde het niet te stutten. Op het moment van de aanrijding was er niemand thuis. Verkeershinder veroorzaakte het ongeval niet.