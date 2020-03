Genoeg personeel bij De Lijn voor aangepaste dienstregeling WDw

25 maart 2020

12u59

Bron: Belga 0 Bij de vervoersmaatschappij De Lijn is er dankzij de aangepaste dienstregeling voorlopig geen tekort aan personeel. Dit meldt woordvoerster Karen Van der Sype. "De aangepaste dienstregeling en het aanbod matchen."

De vervoersmaatschappij zorgt er ook voor dat er aan de drukste haltes gericht controleurs worden ingezet om te controleren dat alles vlot verloopt. Indien er niet genoeg controleurs zijn, wordt politieassistentie ingeschakeld. Ook aan de haltes moet de social distancing gerespecteerd worden.

Er kunnen geen extra bussen ingezet worden. We moeten werken met de chauffeurs die we hebben Karen Van der Sype, woordvoerster De Lijn

“Omdat er slechts een beperkt aantal reizigers per voertuig mag zijn, moeten mensen helaas soms wachten op de volgende tram of bus. Er kunnen dus geen extra bussen ingezet worden. We moeten werken met de chauffeurs die we hebben", zegt de woordvoerster.

Eerder meldde Van der Sype dat 25 procent van de personeelsleden van De Lijn afwezig was door de coronacrisis.