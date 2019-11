Genocideproces tegen vermoedelijke moordenaar Belgische Claire Beckers en haar gezin gestart AJA BVS

04 november 2019

17u47

Bron: VTM NIEUWS 6

Voor het Brussels hof van assisen staat Fabien Neresté vandaag terecht op beschuldiging van oorlogs- en genocidemisdaden in 1994 in Rwanda. De 71-jarige Rwandees zou betrokken zijn geweest bij dertien moorden. Onder meer ook op de Belgische Claire Beckers en haar gezin. Dankzij de persoonlijke zoektocht van zus Martine is er nu eindelijk een proces.

Claire Beckers was gehuwd met een Rwandese tutsi, Isaïe Bucyana. Ze werden allebei vermoord op 9 april 1994, in de eerste dagen van de Rwandese genocide. Ook hun dochter Kathia werd omgebracht. De zus van het slachtoffer ging zelf op onderzoek en kwam te weten dat haar zus en haar familie samen met tien andere mensen zijn doodgeschoten toen ze probeerden te vluchten. Tijdens haar zoektocht ontdekte ze ook dat de vermoedelijke moordenaar, Fabien Neresté, tegenwoordig in Zuid-Frankrijk woont, onder de naam van zijn vader.

Martine weet niet hoe ze zich tijdens het proces zal voelen. “Ga ik blij zijn, ga ik droevig zijn, opgelucht? Bij de eerste processen waren de mensen heel blij toen ze de veroordelingen hoorden. Ik vond dat zo vreselijk, alles wat we gehoord hebben, dat ik eerder zin had om te braken, ik had geen enkele vreugde”, aldus Martine. Zij en haar zus hadden een hele sterke band. “Het was een formidabele vrouw, het was een zus die heel genereus en heel goed was. We waren heel close, we hielden veel van elkaar.”