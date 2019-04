Genocide Rwanda ontkennen is voortaan strafbaar De Morgen

06 april 2019

00u00 1 Het is voortaan strafbaar om genocides die erkend zijn door een internationaal strafhof - zoals die in Rwanda of Srebrenica in de jaren 90 - te ontkennen. Na de paasvakantie stemt het parlement daarover. Het gaat niet om een uitbreiding van de negationismewet, die het ontkennen of minimaliseren van de Holocaust sinds 1995 strafbaar stelt, maar om een aanpassing van de antiracismewet.

“De negationismewet blijft voorbehouden voor de zeer uitzonderlijke, gruwelijke aard van de Holocaust, zodat er niet de minste indruk van relativering zou kunnen ontstaan", zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Concreet worden het ontkennen, schromelijk minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van genocides, misdaden tegen de mensheid of oorlogsmisdaden strafbaar, op voorwaarde dat ze erkend zijn door een internationaal gerecht, zoals het Internationaal Strafhof in Den Haag of VN-tribunalen. De Armeense genocide, een gevoelig onderwerp in Turkije, blijft buiten schot omdat daarover geen beslissing is van een internationaal gerecht.