Genkse vrouw (23) werd verkracht door vader: "Ik vraag mij af hoe hij zo'n monster is kunnen worden" Marco Mariotti

05 september 2018

19u14 8 Een Genkenaar (55) moet voor 40 maanden naar de cel nadat hij zijn dochter bedreigde, aanrandde en verkrachtte. Eerst ontkende hij de feiten, maar verklaarde nadien dat hij haar wilde straffen "omdat ze te uitdagend is gekleed en te vaak op stap gaat". Hij gaf ook toe dat hij twee dagen voor de feiten zijn dochter had gefilmd terwijl ze stond te douchen.

Het meisje - dat psychologische begeleiding krijgt - reageert teleurgesteld op de straf. "Drie jaar cel is nog veel te weinig. Eigenlijk moet hij geïnterneerd worden. Ik vraag me af hoe hij zo'n monster is kunnen worden, want ooit was hij zo niet." De Genkse verloor haar mama al op jonge leeftijd aan een ziekte waarna ze opgroeide bij haar vader en twee zussen. Zij verlieten al eerder het ouderlijk huis en hadden een moeilijke verstandhouding met hun vader.

