Genkse schepen Ali Caglar (CD&V) komt niet op bij verkiezingen na veroordeling jv

07 juli 2018

10u00

De Genkse schepen Ali Caglar (CD&V) doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Dat schrijft de schepen in een open brief aan de Genkenaren op Facebook. Caglar werd vorige maand door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel en een boete van 6.000 euro. De schepen is ook voor 10 jaar ontzet uit zijn burgerrechten. Tegen die veroordeling heeft hij beroep aangetekend.

"Samen met mijn familie, vrienden en de partij hebben we alles grondig doorgesproken en heb ik beslist dat ik mijn tijdelijke afwezigheid, met verlies van wedde, zal verlengen en niét zal opkomen tijdens de verkiezingen van 14 oktober", zo schrijft Caglar in de open brief. De schepen moest voor de correctionele rechtbank van Tongeren verschijnen omdat hij twee door een Nederlandse firma gesponsorde facturen voor verkiezingsdrukwerk niet had aangegeven als uitgavenpost voor de verkiezingen van 2012. Als hij die facturen wel had aangegeven, was Caglar boven het plafond van de verkiezingsuitgaven gekomen.

Volgens de Tongerse rechters wist Caglar dit en wist hij ook dat hij die sponsoring niet mocht aanvaarden. Doordat hij de bewuste factuur niet aangaf, is het mogelijk dat Caglar door deze sponsoring "een mogelijke concurrentievervalsing ten aanzien van andere medekandidaten kreeg", zo stond in het vonnis.

"Te goeder trouw"

"Mogelijkerwijze ben ik niet zorgvuldig genoeg geweest bij mijn verkiezingsaangifte in 2012. Echter ben ik niet akkoord met de veroordeling en dit zal ik in beroep aantonen. Ik ben altijd te goeder trouw in mijn contacten met alle mensen want ik geloof dat mensen gemeenschappen maken. Dat gemeenschappen steden maken. En dat politici mensen en gemeenschappen moeten verbinden. Dáár mag men mij op beoordelen", zo staat te lezen in de open brief van Caglar, die al achttien jaar schepen is in Genk maar in de aanloop naar de rechtszaak zijn bevoegdheden neerlegde.

Omdat hij beroep aantekende tegen het vonnis kan hij zich in principe wel kandidaat stellen voor de komende verkiezingen. Maar hij plaatst naar eigen zeggen het belang van zijn partij boven dat van zijn eigen persoon.

"18 jaar lang heb ik samen met CD&V meegebouwd aan de Genkse samenleving waar iedereen Genkt en iedereen samen uit en samen thuis is. Wij Genkenaren kijken naar wat ons verbindt en sterker maakt in plaats van wat ons onderscheidt. Dit gevoel van samenhorigheid overstijgt elk individueel gevoel. Deze mentaliteit en kracht mogen nooit verdwijnen." De schepen vertrekt nu met zijn gezin op vakantie om daarna het beroep tegen zijn veroordeling voor te bereiden.