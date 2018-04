Genkse schepen Ali Çaglar (CD&V) beschuldigd van corruptie HA

12 april 2018

11u45

Bron: Belga 0 De Genkse schepen Ali Çaglar (CD&V) (foto) moet volgende week donderdag voor de correctionele rechtbank in Tongeren verschijnen op verdenking van passieve corruptie en valsheid in geschrifte. Çaglar legt zijn ambt als schepen neer in afwachting op het vonnis, maar ontkent iedere strafrechtelijke aansprakelijkheid.

De Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC) voerde onder leiding van het federale parket het onderzoek naar Ali Çaglar. Dat gebeurde na een tip in een drugsonderzoek waarin de naam van Fabrizio Muto, de vroegere president van de Hells Angels in Genk, viel.

Verkiezingsdrukwerk

Via Muto kwam de Genkse schepen in contact met Hendrik Pals, van bouwfirma Deta-Link en dochterbedrijf Necess-Infra in Geleen. Pals betaalde in 2012 een factuur voor verkiezingsdrukwerk van Çaglar ter waarde van 2.500 euro. Die factuur heeft Çaglar echter niet bij zijn verkiezingsuitgaven gemeld. "Daarvoor ben ik in 2016 en 2017 telkens eenmaal verhoord geweest. Er is toen echter geen verder gevolg aan gegeven. Daarom ben ik des te meer verrast met de dagvaarding die ik recent ontvangen heb", reageert Çaglar.

Verder gaat de tenlastelegging over een ontmoeting van Pals met distributienetbeheerder Infrax, waarbij de Genkse schepen als bestuurder van Interaqua - een onderdeel van Infrax Limburg - aanwezig was, over de wijze waarop de aannemer kon intekenen om voor Infrax te werken. Nadien wilde de aannemer Çaglar sponsoren, aangezien in zijn bedrijven ook veel Turkse werknemers actief waren.

Ik heb nooit de intentie gehad om welk bedrijf dan ook enig voordeel te verschaffen bij de toewijzing van werken Ali Çaglar (CD&V)

"Ik benadruk dat ik nooit de intentie gehad heb om welk bedrijf dan ook enig voordeel te verschaffen bij de toewijzing van werken. Het is niet ongewoon dat mensen met een politiek mandaat bedrijven in contact brengen met overheidsinstellingen", zegt Çaglar.

Valsheid in geschrifte en passieve omkoping

Volgens het parket maakte Çaglar zich schulding aan valsheid in geschrifte en passieve omkoping. De Genkse schepen ontkent iedere strafrechtelijke aansprakelijkheid. Om zich op het proces voor te bereiden, verkiest Çaglar om de tijdelijke afwezigheid als schepen in te roepen. Hij zal voorlopig geen wedde als schepen of gemeenteraadslid meer ontvangen.

Zijn bevoegdheden zullen tijdelijk door de andere CD&V-schepenen overgenomen worden, hoewel een vervanging volgens het gemeentedecreet mogelijk is. De partij vindt het echter niet aangewezen om de schepen in een dergelijke korte periode in de legislatuur nog te vervangen.

Burgemeester verrast

De schepen lichtte zijn partij in de loop van 2016 en 2017 al in dat hij door de politie verhoord was, maar burgemeester Wim Dries (CD&V) is toch verrast door de dagvaarding en inhoud. De Genkse burgemeester toont begrip voor de beslissing van Çaglar om tijdelijke afwezig te blijven als schepen. "De afgelopen dagen heb ik met eigen ogen gezien hoe zwaar dit hele dossier op hem en zijn naaste omgeving weegt", zegt Dries.