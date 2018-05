Genkse massastalker (32) valt liefst 32 vrouwen lastig en krijgt veertig maanden cel met uitstel Birger Vandael

03 mei 2018

10u28

Bron: Eigen berichtgeving 1 Een 32-jarige Genkenaar krijgt een celstraf van veertig maanden met uitstel en een voorwaardelijke boete van 6.000 euro nadat hij 32 vrouwen bestookte met seksueel getinte berichten en telefoontjes. De beklaagde sms’te naar willekeurige nummers die hij her en der noteerde.

Onder meer vriendinnen van zijn eigen partner werden het slachtoffer. De man stuurde berichten of deed telefoontjes naar nummers die hij aantrof in haar gsm. Daarnaast ging hij op internet op zoek naar willekeurige nummers of noteerde hij telefoonnummers van voorbijrijdende wagens waarop reclame vermeld stond. De slachtoffers wisten dus niet wie hen lastigviel.

De beklaagde stuurde onder meer berichtjes naar een vrouw uit West-Vlaanderen, waarin hij seksuele fantasieën uit de doeken deed. “Het was echt plat en vulgair taalgebruik. Na een tijdje kreeg ik schrik om over straat te lopen. Hij deed precies alsof hij mij kende en dat maakte me heel paranoïde”, aldus een slachtoffer.

De man is niet aan zijn proefstuk toe. In 2008 kreeg hij zes maanden cel voor belaging en in 2012 werd hij veroordeeld tot acht maanden cel. Op zijn strafblad stonden 12 veroordelingen, onder meer ook voor diefstallen, afpersingen en drugshandel. Deze keer ging hij tussen december 2015 en mei 2016 over de schreef. In 2016 werd de man nog voor identiek dezelfde feiten tot 15 maanden cel veroordeeld.

”De feiten werden gepleegd onder invloed van drugs”, pleitte raadsman Rolf Wouters tijdens de behandeling. “Mijn cliënt is sinds februari 2017 in behandeling. Ik vraag dan ook een straf met voorwaarden.” De slachtoffers krijgen schadevergoedingen die schommelen tussen enkele honderden tot meer dan duizend euro. “Mijn cliënt zal het nodige doen om deze af te betalen”, aldus Wouters. De man moet nu zijn problemen, ook op vlak van drugs, laten behandelen.