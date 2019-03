Genkse man dood gevonden in gîte: "Vastgebonden, geslagen en verbrand"

MMM/SR

14 maart 2019

00u00

37

De Vlaamse eigenaar (80) van een vakantiewoning in de Ardennen heeft gisterochtend het lichaam van een huurder ontdekt in zijn gîte, in het dorpje Forzée (Namen). De Genkse man was vastgebonden, geslagen en op meerdere plaatsen verbrand.