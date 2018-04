Genkse imam licht dertigtal moslims op voor bijna 1 miljoen euro kg

19 april 2018

15u55

Bron: Belga 13 Een 64-jarige voormalige imam uit Genk moest voor de Tongerse correctionele rechtbank verschijnen voor de oplichting van een dertigtal moslims. Hij staat terecht, samen met een 62-jarige Turk met een strafblad vol veroordelingen voor valsheden, oplichting en drugsfeiten. Deze man kwam niet opdagen voor de rechter. Op een kleine twee jaar tijd maakten ze bijna één miljoen euro buit.

De feiten dateren al van bijna acht jaar geleden. Toen kwam de imam, die hoog stond aangeschreven in de Turkse gemeenschap in Genk, in contact met de notoire oplichter K.O.

"Het zijn twee tegenpolen die hier zitten en die met elkaar een duivelspact hebben gesloten om zoveel mogelijk geld te verzamelen op de kap van 31 benadeelden. De mannen waren verblind door geld. Geld dat volledig is verdwenen", zo omschreef de procureur.

Leningen

De imam geraakte volgens zijn advocaat gevangen in het web van bedrog waarin K.O. hem lokte. Om de steeds oplopende kosten te kunnen betalen om in eerste instantie een erfenis vrij te kopen, klopte de imam aan bij zijn geloofsgenoten voor leningen. Dat web bestond uit een vijftal verhalen die elkaar opvolgden.

Het begon met een aankoop van een huis waarvoor de imam de notariële kosten moest betalen. Daarvoor klopte de man aan bij zijn geloofsgenoten om hem dat geld te lenen. Het geleende bedrag zouden ze binnen het jaar met een aanzienlijke rente terugkrijgen. Omdat de imam een goede reputatie had, stelden de mensen zich geen vragen en leenden ze hem grote sommen geld en juwelen. Maar daarna kwam hij opnieuw bij hen aankloppen om de kosten van een geblokkeerde erfenis, een bankgarantie en vliegtuigtickets te bekostigen van enkele Australische moslims die hem zouden helpen om het geld dat K.O. hem beloofd had, vrij te krijgen. De mensen stopten pas met hem geld te lenen toen ze vernamen dat K.O. ook betrokken partij was.

Maar van een "duivelspact" is volgens de advocaat van de imam geen sprake. "Mijn cliënt is het slachtoffer geworden van zijn eigen tunnelvisie en had liever aan de kant van de burgerlijke partijen gezeten (...) Hij had het goed. Nu is hij alles kwijt en heeft hij ruzie met zijn hele familie en zijn zoon die hem verschillende keren heeft gewaarschuwd."

Lotto winnen

Zelf kan de imam niet geloven dat ook hij het slachtoffer is geworden van de listen van K.O. "Zelfs nu gelooft hij dat er nog ergens een erfenis gaat komen van 1,8 miljoen", zo beweerde zijn advocaat. "Zelfs na acht jaar wil de man zijn slachtoffers helemaal vergoeden, maar we beseffen allemaal dat dit niet meer kan zonder de Lotto te winnen."

Omdat de advocaat meent dat de imam ook het slachtoffer was van K.O., vroeg hij de vrijspraak. Het openbaar ministerie vroeg gevangenisstraffen van dertig en veertig maanden en boetes tot 6.000 euro. Een vonnis volgt op 17 mei.