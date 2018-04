Genkse CD&V-schepen riskeert drie jaar cel voor passieve corruptie en valsheid in geschrifte SVM

26 april 2018

16u06

Bron: Belga 4 Als het van het federale parket afhangt, is de politieke carrière van Genkenaar Ali Caglar (CD&V) over. De schepen van Openbare werken moest zich vandaag voor de Tongerse rechtbank komen verantwoorden voor passieve corruptie, valsheid in geschrifte en het gebruik van een valse factuur. In het beklaagdenbankje zaten voorts nog Fabrizio Muto (de ex-president van de Genkse Hells Angels; nvdr) en de Nederlandse ondernemer Hendrik Pals.

De schepen liet na om een factuur voor verkiezingsdrukwerk aan te geven als een uitgavenpost voor de verkiezingen van 2012. Naast de boete van 6.000 euro vroeg de federale procureur nog een gevangenisstraf van drie jaar voor Caglar en Muto en twee jaar voor Pals. Daarbovenop zou de schepen ook geen openbaar ambt meer mogen uitvoeren.

Muto was één van de vele vrijwilligers die zich tijdens de verkiezingen van 2012 inzette om campagne te voeren voor Caglar. De telefoongesprekken van Muto werden in het kader van een drugsdossier afgeluisterd en de speurders hoorden hoe hij Pals in contact bracht met Caglar. Pals wilde met zijn Nederlandse bouwbedrijf Deta-Link ook opdrachten in ons land binnenhalen en wilde meer uitleg over de procedures om zich kandidaat te stellen voor de aanbestedingen van Infrax.

"Geen bijbedoelingen"

Als schepen van Openbare Werken bracht Caglar Pals in contact met de technische directeur van Infrax. "Het was een dienstbetoon waarop je informatie geeft", zei Caglar tijdens de zitting. "We zijn iets gaan eten en het was een algemene vraag zonder bijbedoelingen. Ik heb door de jaren honderden mensen geholpen om zich binnen het kader van de wetgeving wegwijs te maken."

De gesprekken tussen Pals en Infrax zouden uiteindelijk niets opleveren. Als dank voor de hulp van de schepen ging hij wel in op het voorstel van Muto om de campagne van Caglar te sponsoren. Dat deed hij door een factuur voor verkiezingsdrukwerk van 2.500 euro te betalen. De drukker maakte een factuur op op naam van de firma van Pals.

Volgens het OM moest de schepen ook deze factuur inbrengen als verkiezingsuitgave. De schepen gaf echter enkel de facturen aan die op zijn eigen naam stonden. Tijdens haar vordering liet de federale procureur uitschijnen dat Muto als toenmalige president van de Hells Angels van plan was om 'een duivels pact te sluiten tussen de Hells Angels en de mogelijk toekomstige burgemeester van Genk'.

"Er los over"

Om te voorkomen dat Caglar nog een openbaar ambt zou kunnen bekleden, vroeg het Openbaar Ministerie ook dat de schepen zich de komende tien jaar niet meer verkiesbaar zou stellen. Die opmerking van de procureur noemde meester Jan Swennen overdreven en belachelijk. "Het is gemakkelijk om de zaken in het belachelijke te trekken. De vraag om een verbod om aan politiek te doen is er los over. Mijn cliënt kent Muto van een benefiet naar aanleiding van de aardbeving in het Italiaanse L' Aquila. Hij heeft geen banden met de Hells Angels."

Meester Swennen en de twee andere advocaten vroegen de vrijspraak voor hun clienten. Het vonnis wordt begin juni verwacht.