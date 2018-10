Genkse burgemeester Wim Dries wil geen schepen worden onder Zuhal Demir kg

11 oktober 2018

06u17

Bron: Belga 0 Burgemeester van Genk Wim Dries (CD&V) wil geen schepen worden onder een eventueel burgemeesterschap van Zuhal Demir (N-VA). "Ik ben kandidaat-burgemeester. Ik ga geen schepen onder burgemeester Demir worden", zei Dries gisterenavond tijdens het verkiezingsdebat van TV Limburg en Het Belang van Limburg.

In Genk voeren CD&V en N-VA een hevige strijd om de burgemeesterssjerp. Tijdens het verkiezingsdebat van TV Limburg en Het Belang van Limburg gingen burgemeester Wim Dries (CD&V) en uitdager Zuhal Demir (N-VA) in discussie over de coalitievorming in Genk.



Demir bevestigde dat ze mogelijk een schepenambt onder een volgend burgemeesterschap van Dries zal opnemen. "Ik ga ervan uit dat de burgemeester al een meerderheid heeft, maar ik wil met alle partijen praten", zei Demir, die wel de deur dichtdeed voor Vlaams Belang en PVDA. "Als de burgemeester ons programma volledig wil uitvoeren, is dat voor mij goed."



Dries stelde dat hij geen schepen onder burgemeester Demir zal worden. "Dat ga ik niet doen. Ik ben kandidaat-burgemeester en ik wil voluit gaan voor dat burgemeesterschap. Ik ben nu negen jaar burgemeester in Genk en ik vind dat de job van mijn leven", reageerde Dries. "Ik ga geen schepen onder burgemeester Demir worden. Ik haak dan af en zet een stap opzij. De partij moet dan oordelen wat de volgende stappen zijn."

"Geen coalitie van verliezers"

N-VA vreest dat er een voorakkoord tussen CD&V en sp.a is, indien nodig met Groen als derde partner. Uit het debat bleek ook dat het water tussen enerzijds N-VA, en anderzijds sp.a en Groen erg diep is. "De Genkenaar is vooral gewaarschuwd dat de burgemeester toch wel een veto stelt, want ik denk dat uiteindelijk toch het programma belangrijk is", stelde Demir. "De Genkenaar gaat zich uitspreken. Wat voor ons belangrijk is, dat er geen coalitie van verliezers komt."

Burgemeester Dries benadrukte dat je in een coalitie compromissen moet sluiten. "Ik heb dat bewezen, maar ik weet niet of mevrouw Demir dat kan. Ik heb altijd gezegd dat ik niet zal samenwerken met het Vlaams Belang en de PVDA, en dat we voor de rest zullen spreken", zei Dries. "Maar als het volledige programma moet uitgevoerd worden, waar geen centimeter op wordt toegegeven, dan zet men mij voor voldongen feiten en niet omgekeerd."