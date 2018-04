Genkenaren opgepakt voor overlast tijdens trouwstoeten HA

23 april 2018

16u44

Bron: Belga 0 De Limburgse politiezone CARMA heeft het voorbije weekend vier huiszoekingen, twee arrestaties en inbeslagnames verricht in de strijd tegen de overlast van trouwstoeten. Er zijn twee verdachten gearresteerd en twee alarmpistolen in beslag genomen.

Ook afgelopen zaterdag kreeg de politie meerdere meldingen van geweerschoten of knallen in de omgeving van de wijken Winterslag en Boxbergheide, in Genk. Een getuige zag zaterdag een persoon uit het raam van een voertuig hangen met een vuurwapen in de hand, waarmee enkele schoten gelost werden. Achteraf sloot deze bestuurder zich aan bij een trouwstoet, die zich over de Noordlaan en de Zonhoverweg verplaatste. De lawaaihinder in Boxbergheide was vermoedelijk ook afkomstig van bommetjes.

Politie CARMA stuurde meteen enkele ploegen ter plaatse. In de berm van de Noordlaan troffen de agenten twee lege kogelhulzen aan. In de Leemstraat doorzocht de politie een auto, die door getuigen gezien was. Ook hierin lag een lege huls afkomstig van een alarmpistool. Tegen de 25-jarige eigenaar van het voertuig werd een proces-verbaal opgesteld voor verboden wapendracht.

In het onderzoek naar overlast veroorzaakt door een trouwstoet op 7 april in de Stalenstraat in Waterschei verrichtte de politie vandaag vier huiszoekingen in Genk. De politie trof daarbij twee alarmpistolen en twee betrokken wagens aan. Twee mannen van 18 en 20 jaar werden opgepakt en verhoord. Nadien zijn ze in vrijheid gesteld. Het verkeer op de Stalenstraat werd geblokkeerd door voertuigen van de trouwstoet. Ze maakten rook met gierende banden en er werden schoten gelost. Bij aankomst van de politie waren de betrokkenen al verdwenen.

Omdat die zaterdag verschillende koppels hun huwelijk vierden, was het voor de politie niet meteen duidelijk wie de overlast in de Stalenstraat veroorzaakte.