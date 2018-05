Genkenaar misbruikt internetdate in rendez-voushotel SVM

07 mei 2018

17u39

Bron: Belga 4 Een 21-jarige Genkenaar is veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien maanden voor de brutale aanranding van een meisje die hij via een datingsite had leren kennen. De helft ervan is met uitstel. De man moest vorige maand voor de Tongerse strafrechter verschijnen en ontkende toen alles.

Op 18 oktober 2015 kwam het meisje rond middernacht hulp zoeken in het tankstation op de Genkersteenweg in Hasselt. Een uur voordien was ze ontsnapt uit de handen van de Genkenaar die ze via de datingsite Badoo had leren kennen.

De man had haar overtuigd om elkaar te ontmoeten. Samen met een vriend haalde de Genkenaar haar rond 20.30 uur op aan haar kot in Hasselt. Bedoeling was dat het meisje mee zou gaan naar zijn woning in Genk, maar onderweg kwam hij tot de vaststelling dat hij zijn huissleutel niet bij zich had. Hij vroeg zijn vriend om hen af te zetten aan een rendez-voushotel waar ze een kamer huurden.

Orale seks

Na enige tijd op de kamer gepraat te hebben, wilde het meisje op het bed televisie kijken. De Genkenaar pakte haar polsen vast en vroeg of hij haar mocht kussen. In eerste instantie kon het meisje hem van zich af duwen. Na een tijd geknuffeld te hebben, ging de Genkenaar op haar liggen en dwong hij haar tot orale seks.

Nadat hij haar misbruikt had, ging hij zich opfrissen in de badkamer en stuurde hij verschillende berichten naar een vriend die hem moest komen halen. In de berichten bood hij het meisje aan in ruil voor een lift naar Genk. Het meisje kon toen uit de kamer ontsnappen en liep naar het tankstation zeven kilometer verderop.

De Genkenaar ontkende vorige maand in de rechtbank dat hij het meisje had aangerand. Uit het dossier, de schade aan haar kleding en bh, de verstuurde sms-berichten en de geëmotioneerde verklaringen van het meisje aan de politie bleek het tegendeel.