Genkenaar bedreigt zwangere vriendin met stroomstootwapen kv

07 mei 2018

16u28

Bron: Belga 0 Een 28-jarige Genkenaar die zijn zwangere vriendin bedreigde met een stroomstootwapen heeft van de Tongerse strafrechter een werkstraf van 130 uur en een boete van 800 euro gekregen.

Op 20 maart kreeg de dronken Genkenaar ruzie met zijn vijf maanden zwangere vriendin. Nadat zij door de man geduwd was haalde hij een stroomstootwapen uit en hield dat anderhalve meter van de zwangere buik van zijn vriendin. "Als ge niet stopt dan zal ik dit gebruiken", zou de twintiger toen volgens zijn vriendin gezegd hebben terwijl hij het stroomstootwapen liet knetteren.

Tegenover de politie vertelde de man dat hij het wapen nooit zou gebruikt hebben omdat hij weet wat de gevolgen zouden zijn. Na het incident besloot de man om in een nachtwinkel nog drank te gaan halen. Toen hij merkte dat hij gevolgd was door zijn vriendin, pakte hij een fles Jägermeister en gooide die naar haar hoofd. Buiten aan de winkel ramde hij nog een verkeersbord in elkaar. Nadat de man bedaard was ging het koppel zelf aangifte doen van de bedreigingen en het geweld.

Het stroomstootwapen werd door de rechtbank verbeurd verklaard.