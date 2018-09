Genkenaar (29) pleegt overval met mes, maar wordt gevat Marco Mariotti

04 september 2018

14u05

Bron: Eigen berichtgeving 1 Een 29-jarige Genkenaar heeft gisterenochtend een gewapende overval gepleegd op een vrouw in de Rozenkranslaan. Dat gebeurde ter hoogte van een café.

De man bedreigde de 40-jarige dame met een mes en stal haar handtas en gsm. De vrouw raakte niet gewond. Een kennis van de vrouw verwittigde de politie, die meteen ter plaatse kwam.

In de buurt kon de politie een 29-jarige verdachte aantreffen. De man zette het meteen op een lopen om zich aan de controle te onttrekken, maar kon toch tegengehouden worden. Hij had onder andere het gsm-toestel van de overvallen vrouw op zak en een kleine hoeveelheid drugs. De gestolen handtas had hij ergens weggegooid, en deze kon later aan de vrouw teruggegeven worden.

De man werd gearresteerd en meegenomen naar het commissariaat. Hij werd gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter en die besloot hem aan te houden.