Genieten van zonnestralen nu het nog kan, wolken en opklaringen wisselen elkaar af

21 augustus 2018

06u30

Bron: Belga 17 Namiddag zijn er afwisselend opklaringen en soms hardnekkige wolkenvelden, die lokaal nog een buitje kunnen produceren. Het is vrij warm, met maxima rond 22 of 23 graden aan de kust en op de Ardense hoogten en rond 26 graden in Belgisch Lotharingen. In het centrum verwacht het KMI 24 of 25 graden.

Vanavond en -nacht worden de opklaringen geleidelijk breder en is er kans op vorming van nevel of plaatselijke mistbanken. De minima liggen tussen 11 en 16 graden.

Morgen blijft het droog en is het meestal licht tot gedeeltelijk bewolkt. Het wordt vrij warm met maxima tussen 22 graden aan de kust en 28 graden in de Kempen.



Donderdag neemt, na een droge start, de bewolking toe vanuit het westen gevolgd door regen of buien. In het oosten van het land is een donderslag niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 20 graden aan de kust en nog 27 graden in het oosten van het land.

Vrijdag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt en licht wisselvallig met enkele buien. Het wordt frisser met maxima tussen 17 en 20 graden. Zaterdag wordt het wisselvallig en vaak zwaarbewolkt met regen en felle buien, plaatselijk met onweer. Het is fris met maxima tussen 13 en 17 graden. Zondag is het nog wisselvallig en wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. De maxima schommelen tussen 12 en 18 graden. Ook maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af met nog een kleine kans op een bui. Maxima rond 20 graden voor het centrum van het land.

