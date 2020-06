Genezen van Covid-19, maar nog steeds benauwd gevoel: heel wat patiënten die thuis uitziekten hebben aanhoudende klachten HLA

18 juni 2020

13u17

Bron: VTM Nieuws 6 Heel wat patiënten die de afgelopen maanden Covid-19 hebben doorgemaakt, maar niet werden opgenomen in het ziekenhuis, hebben weken later nog steeds klachten. Dat blijkt uit een nieuwe studie van onder meer de Universiteit Hasselt, waarvan VTM Nieuws de resultaten heeft kunnen inkijken. Patiënten klagen vooral over een aanhoudend benauwd gevoel, hartkloppingen en langdurige vermoeidheid.



De UHasselt sprak met 200 coronapatiënten die niet werden opgenomen in het ziekenhuis, maar die weken later nog steeds klachten hebben. Vaak gaat het om jonge, gezonde personen zonder andere medische problemen. Maar liefst 90 procent van de ondervraagden geeft aan last te hebben bij dagelijkse activiteiten, 70 procent ondervindt zelfs last bij het wandelen, blijkt uit de studie. Die aanhoudende fysieke klachten hebben ook een mentale impact, legt professor Chris Burtin, verbonden aan de faculteit revalidatiewetenschappen van de UHasselt, uit. “Twee op de drie geeft aan schrik te hebben nooit meer de oude te worden. Die psychologische impact is veel groter dan we ooit hadden vermoed bij dit soort patiënten.”

Het is dan ook belangrijk dat de klachten van deze patiënten serieus worden genomen, zowel door de huisarts als door de onderzoekers, aldus professor Burtin. “We weten op dit moment nog niet wat de oorzaak van deze klachten is. Maar er is iets aan de hand, en dat moet verder onderzocht worden.”

Niet besmettelijk

De revalidatiewetenschapper is voorzichtig in zijn antwoord op de vraag of deze mensen nog besmettelijk zijn, maar stelt wel gerust: “Ik ben geen viroloog, maar deze mensen zijn in principe niet meer besmettelijk, ook al hebben zij misschien nog symptomen die het tegendeel doen vermoeden.” Professor Burtin wijst erop dat het ook voor deze mensen van groot belang is dat er voldoende wordt getest, zodat deze patiënten hun rol in de samenleving terug kunnen opnemen.

Herbekijk het volledige studiogesprek met professor Chris Burtin:



