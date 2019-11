Geneesmiddelenagentschap neemt in jaar tijd half miljoen nagemaakte of illegale producten in beslag TT

22 november 2019

Van juni vorig jaar tot juni dit jaar controleerde het Geneesmiddelenagentschap FAGG aan de landsgrenzen 50.000 pakketten. Meer dan een op de tien van die pakketten bevatte nagemaakte of illegale geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Die 5.360 pakketten waren goed voor zowat 500.000 tabletten, buisjes, flesjes... De inbeslagnames leidden tot meer dan 140 dopingdossiers voor producten zoals anabole steroïden. Dat meldt het FAGG. De controles maakten deel uit van de twaalfde editie van Pangea, een actie die gecoördineerd wordt door Interpol.

Het zijn de diensten van de douane die pakketten in quarantaine zet die het FAGG vervolgens controleert en in beslag kan nemen. Voor het FAGG is het vooral belangrijk om te weten wie de bestelling geplaatst heeft, om na te gaan of het om recidive gaat. "Bij een eerste bestelling van een kleine hoeveelheid komen ze ervan af met een waarschuwingsbrief", zegt FAGG-woordvoerster Ann Eeckhout. "Maar als het om de tweede, derde of vierde bestelling gaat, of als het vermoeden van illegale handel bestaat, kunnen er sancties volgen of wordt het parket ingeschakeld."

De producten die het meest in beslag zijn genomen, waren stimulerende middelen voor erectiestoornissen, steroïden, slaapmiddelen en pijnstillers. De in beslag genomen pakketten waren vooral afkomstig uit Singapore, India en de Verenigde Staten.

In België is de online verkoop van geneesmiddelen enkel toegelaten via legale sites van door het FAGG erkende apotheken. Het agentschap wijst erop dat de kwaliteit, doeltreffendheid en veiligheid van geneesmiddelen op illegale sites nooit zijn gegarandeerd.

Voor de twaalfde editie nam Pangea een andere gedaante aan. De voorbije jaren was dat met een internationale actieweek, maar dat was te voorspelbaar geworden. Bij deze editie was het doel een jaar lang gegevens te verzamelen en analyseren om de bevolking te sensibiliseren en de volgende actie voor te bereiden, gepland in 2020.

Pangea is een gelijktijdige internationale samenwerkingsoperatie van 293 autoriteiten uit meer dan 120 landen die al sinds 2008 loopt. Elk jaar helpt Pangea om websites op te doeken die dergelijke producten verkopen. Zo verstoort de operatie de elektronische betalingsstromen die voortvloeien uit deze illegale handel en helpt ze om illegale producten die zijn verstuurd via koeriersdiensten en postbedrijven te onderscheppen aan de grens.