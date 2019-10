Geneeskundestudenten kiezen vaker voor huisarts: “De jeugd is niet meer op zoek naar hoge lonen” AW

14 oktober 2019

06u16

Bron: Belga 0 Steeds meer geneeskundestudenten verkiezen een job van huisarts boven de beter betaalde job van specialist. "Met 335 huisartsen in spe is in Vlaanderen zopas de grootste lichting ooit gestart", zegt professor Dirk Devroey (VUB) vandaag in Het Nieuwsblad en De Standaard.

Aan de vier Vlaamse universiteiten die de master-na- master aanbieden (Gent, Leuven, Brussel en Antwerpen) gaat het in totaal om 335 studenten die zopas aan hun eerste specialisatiejaar huisarts begonnen.

"De jeugd is niet meer op zoek naar die hele hoge lonen", zegt professor Piet Hoebeke, decaan van de faculteit Geneeskunde aan de UGent. "Ze hechten meer ­belang aan een goeie verhouding tussen werk en privé, en als huisarts kan je in een groepspraktijk terecht, waar taken worden verdeeld."

De stijgende interesse is belangrijk om het tekort aan huisartsen aan te pakken. In augustus nog liet het Agentschap Zorg en Gezondheid weten dat er in Vlaanderen 230 huisartsarme gemeenten zijn, op een totaal van 300.