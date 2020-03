Gendergelijkheid op de werkvloer: “Loonkloof in ons land verkleind naar 5,2 procent” MDG

04 maart 2020

15u55

Bron: Belga 0 De loonkloof in ons land lijkt zich geleidelijk aan te dichten. Sinds 2000 is die meer dan gehalveerd. Daarnaast is ook het aandeel vrouwen in raden van bestuur verdriedubbeld sinds 2010. Dat blijkt woensdag uit de recentste analyse van consultant PwC, dat elk jaar een ‘Women in Work’-index opmaakt op basis van cijfers van de OESO, Eurostat en de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties.

Sinds 2000 heeft België volgens de analyse zijn prestaties op vele vlakken verbeterd wanneer het op gendergelijkheid op de werkvloer aankomt. De grootste verbetering was de toename van het aantal vrouwen in raden van bestuur. Sinds 2010 is dat aandeel verdriedubbeld naar 31,1 procent in 2018.

Loonkloof verkleinen

België heeft ook aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het verkleinen van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, zo blijkt. Die loonkloof is met meer dan de helft afgenomen ten opzichte van 2000, toen 13 procent, naar 5,2 procent. Dat is ruim boven het gemiddelde van 15 procent binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Arbeidsparticipatie van vrouwen

Een van de belangrijkste hinderpalen voor de vooruitgang van België is de arbeidsparticipatie van vrouwen, aldus PwC. België staat op dat vlak namelijk op de 27ste plaats van de 33 OESO-landen. Slechts 64,3 procent van de vrouwen in België is actief op de arbeidsmarkt.

Nochtans zou België een aanzienlijk economisch voordeel kunnen halen met meer werkende vrouwen. Als de arbeidsparticipatiegraad van vrouwen stijgt naar het niveau van Zweden (81,2 procent), zo berekende PwC, zou dat de Belgische staatskas 65 miljard euro opleveren.

IJsland nummer 1

Sinds 2000 is België toch tien plaatsen gestegen op de ‘Women in Work’-index, van de 20ste naar de 10de plaats. Ons land heeft daarmee een van de grootste bewegingen gemaakt onder de OESO-landen. IJsland en Zweden behielden voor het vijfde jaar op rij respectievelijk hun eerste en tweede plaats, met Noorwegen op de derde plaats.

De index combineert vijf belangrijke indicatoren voor economische emancipatie van vrouwen: gelijke verloning, het percentage werkende vrouwen in absolute termen en ten opzichte van mannen, het percentage werkloze vrouwen, en het percentage werkende vrouwen met een voltijdse baan.

Zondag 8 maart is het bovendien Internationale Vrouwendag, een dag in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen over de hele wereld.