Gemor bij Open Vld en CD&V om laat regeerakkoord: “Wie nu congres gewoon laat doorgaan, lacht de leden uit” “Ik keur geen tekst goed die ik niet gelezen heb” TT

01 oktober 2019

08u32

Bron: Belga 28 De integrale tekst van het Vlaams regeerakkoord zal pas deze middag beschikbaar zijn. Dat is wel erg kort voor de partijcongressen van N-VA, CD&V en Open Vld waar de leden moeten beslissen over regeringsdeelname. Niet iedereen is dan ook gelukkig met die strakke timing. "Mijn houding is eenvoudig: ik keur geen tekst goed die ik niet gelezen heb", zegt Hans Maes, voorzitter van Jong VLD. CD&V-jongeren sluiten zich daarbij aan.

Het blijft wachten op de integrale tekst van het Vlaamse regeerakkoord. Gisteren stelden formateur Jan Jambon en partijvoorzitters Gwendolyn Rutten (Open Vld), Bart De Wever (N-VA) en Wouter Beke (CD&V) de krachtlijnen van het akkoord voor. Maar op de volledige tekst, van naar schatting 300 bladzijden, was het wachten tot vandaag. Omdat er hier en daar nog technische correcties moesten gebeuren, kon het zijn dat de finale tekst pas deze namiddag of pas in de vooravond beschikbaar zou zijn, klonk het vanochtend. De woordvoerder van toekomstig minister-president Jan Jambon laat echter weten dat de tekst “tegen de middag” beschikbaar zal zijn.

Eerder klonk ongerustheid omdat de leden die vanavond naar de partijcongressen van N-VA, CD&V en Open Vld trekken, over regeringsdeelname zullen oordelen zonder dat ze de hele tekst hebben kunnen doornemen, tenzij ze nog vlug een cursus snellezen volgen. Volgens Open Vld-kopstuk Bart Tommelein moeten de partijleden "een beetje vertrouwen" hebben in de onderhandelaars en worden op zo'n congres alleen de grote lijnen uiteengezet.

Maar niet iedereen in zijn partij is zo gelukkig met die krappe timing. Zo is jongerenvoorzitter Hans Maes duidelijk: "Ik keur geen tekst goed die ik niet gelezen heb". "Ik heb inderdaad bedenkingen bij de laattijdigheid van de teksten en ik voel ook dat die bedenkingen met het uur breder worden gedragen", zegt hij aan Belga.

Om 4u vannacht is het 16u na de persconferentie over #VlaReg, en 16u voor partijcongres waarop ik word verwacht geïnformeerd te stemmen.



Ik hoop oprecht dat leden even lang krijgen om de tekst te lezen als de schrijvers om te finaliseren.



Ik doe wel nachtje door. Hans Maes(@ Hans_Maes) link

Punten en komma’s

"Met Jong VLD hadden we een schaduwkabinet met meer dan 20 leden op poten gezet in de verwachting dat we ons op korte tijd door een lijvig document zouden moeten worstelen. Maar ook onze leden moeten vandaag (dinsdag, red.) overdag naar school, studeren of werken, wat het erg moeilijk maakt om een geïnformeerde analyse te maken voor het congres. Als de tekst er niet is voor het congres, is mijn houding eenvoudig: ik keur geen tekst goed die ik niet gelezen heb", aldus Maes.

CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi sluit zich daar helemaal bij aan. “Ik keur ook geen tekst goed die ik niet gelezen heb”, zegt hij. Mahdi is niet van plan vanavond zijn zegen te geven aan de nieuwe regering als de tekst nog niet beschikbaar is. “Op basis van een samenvatting en een presentatie kan ik geen goedkeuring geven. Dit gaat over vijf jaar Vlaams beleid. Dan lees ik graag alle punten en komma’s”, aldus Mahdi.

En ook Antwerps districtsraadslid Jan Braeckmans is niet te spreken over de timing. “We zijn op minder dan 10 uur voor aanvang partijcongres. De gewone werkdag is voor gemiddeld lid begonnen. Er is geen tekst regeerakkoord beschikbaar. Wie nu dat congres gewoon laat doorgaan, lacht leden eigenlijk uit.”

We zijn op minder dan 10 uur voor aanvang partijcongres. De gewone werkdag is voor gemiddelde lid begonnen. Er is geen tekst regeerakkoord beschikbaar. Wie nu dat congres gewoon laat door gaan, lacht leden eigenlijk uit. #basisdemocratie #VlaReg Jan Braeckmans(@ Jbraeckmans) link

Formateur Jan Jambon gaf gisteren enkel een inleidende samenvatting van het regeerakkoord vrij: