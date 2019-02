Gemiddelde bosbrosser is 17 jaar, komt uit ASO en zou op Groen stemmen HA

21 februari 2019

09u19

De deelnemers aan de wekelijkse jongerenklimaatmarsen zijn gemiddeld 17,5 jaar oud, komen overwegend uit het algemeen secundair onderwijs (ASO) en zien zich vooral op Groen stemmen. Dat blijkt uit een steekproef van de UAntwerpen en de VUB. Opvallend is dat ongeveer evenveel meisjes als jongens deelnemen aan de marsen, terwijl vrouwen meestal ondervertegenwoordigd zijn op straat.

Tussen 24 januari en 12 februari bevroegen de universiteiten 510 volgers van de Facebookpagina Youth for Climate, van Kyra Gantois en Anuna De Wever. "Het gaat om een zelfselectie-steekproef", zegt onderzoeker Ruud Wouters. "Die is niet representatief voor de deelnemers aan de jongerenklimaatmarsen. Zo is maar 8,5 procent van onze respondenten Franstalig, terwijl hun aandeel onder de klimaatspijbelaars allicht een pak groter is. Maar ons onderzoek laat ons wel toe om accurate vergelijkingen te maken, bijvoorbeeld tussen jongeren die al deelnamen aan een mars, en jongeren die dat nog niet deden."

Jongens vs. meisjes

Twee derde van de deelnemers aan de enquête waren vrouw en een derde man. Op de vraag of ze effectief al meestapten in een van de betogingen, antwoordde 54,4 procent van de vrouwelijke respondenten positief, tegenover 57,3 procent van de mannelijke jongeren. Wouters: "Beide geslachten nemen dus in gelijke mate deel aan de klimaatacties. Dat is straf: uit onderzoek blijkt dat vooral mannen protesteren en dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn op straat. Met de klimaatspijbelaars zien we dat deze participatiekloof tussen mannen en vrouwen gedicht is."

Gemiddeld is de bosbrosser 17,5 jaar oud. Van de respondenten die al minstens aan één betoging deelnamen, komt ruim 74 procent uit het ASO. Bijna 10 procent komt uit het TSO. 58,8 procent van wie al spijbelde voor het klimaat, nam ook deel aan de Rise for Climate-mars van zondag 27 januari.

Op de dag van de survey zag 56,7 procent van de respondenten zich op Groen stemmen. 12 procent weet het niet, 9 procent zou op PVDA-PTB-GO stemmen.

Greta Thunberg

Vandaag vindt in Brussel een nieuwe klimaatmars plaats. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (16) zal deelnemen aan de betoging. Ze reisde daarvoor speciaal af naar ons land. De betoging start om 13 uur, anderhalf uur later de vorige edities, aan het Noordstation om van daaruit door het hart van de hoofdstad naar de eindbestemming, het Zuidstation te trekken. Daar zullen Thunberg en de bezielsters van Youth for Climate om 17 uur in de Pensioentoren een persconferentie houden.