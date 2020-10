Gemiddelde aantal vastgestelde besmettingen per dag nadert 2.000 kv

04 oktober 2020

05u44

Bron: Belga 0 Tussen 24 en 30 september zijn in België dagelijks gemiddeld 1.913,6 nieuwe coronabesmettingen bevestigd, zo blijkt vandaag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat zijn er 20 procent meer dan in de voorgaande periode van 7 dagen.

Dat er nu meer besmettingen worden vastgesteld, ligt niet aan een verhoogd aantal testen. Het aantal staalafnames is zelfs met 2 procent gedaald. Van alle testen blijkt 6,1 procent positief te zijn. Die positiviteitsratio zit in stijgende lijn, wat wijst op een sterkere circulatie van het virus.

Het coronavirus heeft sinds het begin van de pandemie al aan 10.044 mensen in België het leven gekost. Dagelijks stierven tussen 24 en 30 september gemiddeld acht mensen per dag aan het virus.



In de ziekenhuizen worden nog gemiddeld elke dag een zeventigtal nieuwe patiënten opgenomen. Zaterdag waren 818 bedden ingenomen door Covid-patiënten, van wie er 184 intensieve zorgen nodig hadden. Dat laatste cijfers is op een dag tijd met 21 gestegen.

