Gemiddeld meer dan 1.000 nieuwe besmettingen per dag in België RL

19 september 2020

06u08

Bron: Belga 0 Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen per dag heeft de grens van 1.000 overschreden. Tussen 9 en 15 september steeg het aantal nieuwe gevallen met 77 procent naar 1.071,1 per dag. Dat blijkt zaterdagochtend uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Sinds de start van de uitbraak testten in ons land nu al 99.649 mensen positief.

Nog van 9 tot 15 september overleden gemiddeld elke dag 2,7 mensen, een stijging met 0,1 procent ten opzichte van de voorgaande zeven dagen. Alles samen bezweken in België inmiddels 9.937 patiënten, dat is één dode meer dan vrijdag werd gerapporteerd.



Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners komt uit boven de 100 en bedraagt 102,2, een toename met 85 procent.

