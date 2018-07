Gemiddeld huis in Vlaanderen kost voor het eerst in 25 jaar meer dan 240.000 euro kg

06 juli 2018

18u10

De gemiddelde prijs voor een gewoon woonhuis in Vlaanderen is met 240.319 euro voor het eerst sinds 1992 boven de 240.000 euro gestegen. Dat blijkt uit de vastgoedcijfers die het Belgische statistiekbureau Statbel vandaag publiceert. De gewone woonhuizen zijn het goedkoopst in Limburg (gemiddeld 203.739 euro) en het duurst in Vlaams-Brabant (gemiddeld 273.030 euro).

Een villa in Vlaanderen kost gemiddeld 384.952 euro en een appartement 232.564 euro. Dat is respectievelijk 0,5 en 1,5 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2017. De grootste prijsstijging is voor de gewone woonhuizen met 2,7 procent.

De goedkoopste Vlaamse gemeente is Gingelom in Limburg, waar voor een gewoon woonhuis gemiddeld 135.733 euro betaald wordt. Het duurst zijn de huizen in de gemeente Wezembeek-Oppem, met een gemiddelde prijs van 414.063 euro.

Gemiddelde prijs in België

Bekeken voor heel België ligt de gemiddelde woonprijs wat lager met 221.061 euro, 3,5 procent meer dan in het eerste trimester van 2017. De gemiddelde prijs voor een villa is 362.913 euro (1,3 procent duurder), die voor een appartement 226.901 euro (1,5 procent duurder).

"De dalende gemiddelde prijzen voor huizen in 2009 hebben vanaf 2010 plaats gemaakt voor prijsstijgingen. Tot 2014 stellen we vast dat de mate waarin de prijzen stegen steeds is verminderd. In 2015 nemen de prijstoenames opnieuw toe voor de villa's en de appartementen, de woonhuizen volgden in 2016. Sindsdien varieert de prijstoename voor de verschillende categorieën van 1 tot 3,5 procent", zegt Statbel over de gemiddelde prijzen voor België.

Goedkopere huizen in Wallonië

In het Waalse Gewest ligt de gemiddelde prijs voor een gewoon woonhuis met 164.583 euro het laagst. Ook voor een villa (289.618 euro) en een appartement (172.186 euro) betaal je gemiddeld heel wat minder.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is veruit de duurste regio. Voor een gewoon woonhuis moet je er gemiddeld 442.726 euro neertellen, voor een villa 1.122.510 euro en voor een appartement 250.137 euro.

De duurste gemeente van het land is Elsene (gemiddeld 714.592 euro voor een gewoon woonhuis). In de Naamse gemeente Gedinne vind je dan weer de goedkoopste huizen. Voor gemiddeld 86.800 euro kan je er al een gewoon woonhuis kopen.