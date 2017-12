Gemiddeld drie jaar wachten op sociale woning EB

14u31

Bron: Belga 0 photo_news Kandidaat-huurders voor een sociale woning moeten gemiddeld 1.131 dagen, meer dan drie jaar, wachten op een sociale woning. Dat zegt Vlaams Parlementslid An Moerenhout (Groen), die daarover een schriftelijke vraag stelde aan minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). Groen pleit ervoor de wachttijden terug te dringen en meer sociale woningen te bouwen.

"Er staan vandaag meer dan 120.000 Vlamingen op een wachtlijst voor een sociale woning. Terwijl zij wachten, moeten ze het hoofd boven water houden op de private huurmarkt. Daar kunnen ze steeds vaker de kosten van de huur niet betalen. Dat zorgt voor onzekerheid voor huurder én verhuurder. Steeds meer Vlamingen vallen zo in armoede", zegt Moerenhout. "Eén van de belangrijkste redenen van deze scherpe wooncrisis is het tekort aan sociale woningen in Vlaanderen. De gemiddelde wachttijd is 3 jaar, maar in de meeste centrumsteden loopt de wachttijd nog langer op".

Groen vraagt meer sociale woningen. "Minister Homans investeert vandaag al heel wat middelen in de bouw van sociale woningen, maar mag niet op haar lauweren rusten. In Vlaanderen is nog steeds maar ongeveer 6 procent van onze woonmarkt sociaal, daarmee bengelt Vlaanderen aan de staart van Europa", zegt Moerenhout. Zij pleit er ook voor om een huurtoelage in te voeren, een ondersteuning voor de mensen op een wachtlijst van een sociale woning.

