Gemiddeld aantal coronabesmettingen in België klimt naar 779 per dag RL

16 september 2020

05u42

Bron: Belga 0 Tussen 6 september en 12 september is het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen in België gestegen naar 778,9. Dat is een stijging van 52 procent tegenover de week voordien. Dat blijkt woensdagochtend uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.



Het gemiddelde aantal nieuwe infecties met het coronavirus stijgt fors. In totaal zijn sinds het begin van de epidemie al 94.795 besmettingen gerapporteerd. Het aantal overlijdens komt uit op 2,9 per dag in de periode van 6 tot 12 september. Het totale aantal dodelijke slachtoffers in ons land staat daarmee op 9.930.

In ons land zijn er momenteel 78,6 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners. Dat is een stijging van 37 procent ten opzichte van vorige week.

