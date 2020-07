Gemiddeld aantal besmettingen neemt verder toe tot 215,6 per dag

redactie

25 juli 2020

06u36

0

Het gemiddeld aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus is in de week van 15 tot 21 juli toegenomen tot 215,6 per dag. Het gaat om een stijging met 63 procent tegenover de week voordien. Dat blijkt deze ochtend uit de gegevens van het online dashboard van Sciensano.