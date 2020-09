Gemiddeld 1.541 nieuwe besmettingen per dag in België RL

26 september 2020

05u15

Bron: Belga 0 Het gemiddelde aantal geregistreerde coronabesmettingen per dag is in de periode van 16 tot 22 september gestegen tot 1.541. Dat blijkt zaterdagochtend uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het gaat om een stijging met 40 procent tegenover de zeven dagen ervoor. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners steeg in de meest recente periode van twee weken tot 161. Dat is een toename van 149 procent.

Het aantal gemiddelde overlijdens per dag blijft wel stabiel. Dat waren er tussen 16 en 22 september 3,3. Dat is een stijging van 0,6 procent. In totaal stierven in ons land al 9.969 mensen door het coronavirus.

