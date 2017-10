Gemeenteraadsverkiezingen maken wegenwerken duurder 11u41

Bron: Belga 0 Foto Henk Deleu Het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn wegenwerken vaak duurder dan anders. Dat blijkt uit een rondvraag van de regionale redacties van Radio 2 bij aannemers en politici.

Bouwbedrijf Stadsbader, dat de meeste wegenwerken uitvoert in Vlaanderen, zegt dat de eerste jaren van een legislatuur altijd kalm zijn en het laatste jaar erg druk. Veel opdrachten liggen al lang vast en dan is er geen impact op de prijs. "Maar als een gemeentebestuur nog snel een complex werk wil laten uitvoeren voor de verkiezingen, kan dat wel duurder uitvallen. Dat is nu eenmaal het economische spel van vraag en aanbod", zegt CEO Dominique Valcke.

Lees ook Omleiding wegenwerken eindigt in... andere wegenwerken

De Antwerpse gemeente Hulshout moet een half miljoen euro extra op tafel leggen voor wegenwerken, 20 procent meer dan gepland. Schepen Joost Verhaegen spreekt van een tegenvaller, maar hij laat de werken toch doorgaan. "Enkele jaren geleden zaten aannemers met weinig werk, nu hebben ze het heel druk. Wij kunnen op dit moment niet anders dan deze prijs betalen."

De West-Vlaamse gemeente Zonnebeke heeft een groot werk dan weer uitgesteld, omdat het na de verkiezingen goedkoper is. Holsbeek in Vlaams-Brabant moest wegenwerken die normaal in november moeten starten, met een half jaar uitstellen, omdat er geen aannemer beschikbaar is. "Het orderboekje van de meeste aannemers zit vol om afgewerkt te hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018", stelt schepen van Openbare Werken Rudy Janssens.

Volgens Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw heeft de Beheers- en Beleidscyclus (BBC) evenwel bijgedragen tot een gelijkmatigere spreiding van investeringen door gemeenten. De BBC is het nieuwe financieel systeem waarmee alle lokale besturen vanaf deze legislatuur hun begroting en meerjarenplan moeten opstellen. "Wij hadden schrik dat dit tot stroefheid zou leiden, maar het leidt tot betere spreiding van de werken, wat het makkelijker maakt voor de bouwsector om werken te plannen", stelt Dillen.