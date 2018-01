Gemeenteraadslid van partij Appel veroordeeld voor sluikstorten in Peer

Birger Vandael

14u16

Bron: Eigen berichtgeving 2 Belga Het justitiepaleis van Hasselt. De 40-jarige Kathleen S. is veroordeeld tot een boete van 600 euro met uitstel omwille van sluikstorten. Het gemeenteraadslid van de oppositiepartij Appel (jawel, in Peer is er een partij die Appel heet) heeft op 17 augustus 2016 papier achtergelaten op de Markt in Peer.

Uit de reclame tussen het papier, bleek dat deze geadresseerd was aan de 40-jarige politicus. Zelf stelde de vrouw dat ze ervan uitging dat ze niets verkeerd had gedaan. Op het moment van de feiten werd er in Peer gewerkt aan de fietsstraat. “Ik heb toen inderdaad mijn auto geparkeerd op de markt. De handelaars waren volop bezig met het opbouwen van hun box en er stond een kartonnen doos tegen de achterkant van die box. Ik had nog wat papieren en boekjes in mijn wagen liggen en besloot om dat in die doos te leggen. Ik dacht dat die daarvoor diende. Achteraf gezien had ik het beter thuis weggelegd. De doos zelf heb ik daar niet geplaatst, ik rijd echt niet met zo’n dozen rond. Daarom was ik ook enkel bereid om het gewicht van het papier dat ik erin had gelegd te betalen. De stad is daar niet op ingegaan”, aldus de vrouw tijdens de behandeling. Verder sprak ze van een politiek spelletje dat haar heeft genekt.

Volgens de rechter is papier leggen in een doos die ergens staat, ook sluikstorten. De boete werd uitgesproken met uitstel voor een termijn van één jaar.