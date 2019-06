Gemeenteraadslid sp.a steunt Antwerpse modeblogster Sarah Dimani en hekelt “hypocriete internetmoefti’s” mvdb

13 juni 2019

10u29

Bron: Facebook 0 Modeblogster Sarah Dimani draagt niet langer een hoofddoek en postte hierover afgelopen week een foto op Instagram. Naast heel wat steun ontving de Antwerpse met meer dan 104.000 volgers ook een pak afkeurende reacties. Hicham El Mzairh, gemeenteraadslid voor sp.a in Antwerpen, neemt het voor haar op. Hij hekelt op Facebook “het gelynch” door “hypocriete internetmoefti’s”.

“Geen gemakkelijke beslissing, maar het voelt juist op dit moment in mijn leven. Door deze beslissing ben ik niet minder moslim. Ook mijn strijd voor recht, gelijkheid en diversiteit staak ik niet. Ik heb mijn hoofddoek zeven jaar lang met trots gedragen. Hopelijk blijven jullie bij me”, luidde Dimani's bijhorende post.



El Mzairh, die als dj nog op Tomorrowland draaide en gerechtstolk van beroep is, richt zich als moslim tot geloofsgenoten: “Zoals wij, beste moslim broeders en zusters, strijden voor de vrijheid van vrouwen om een hoofddoek te dragen, moeten wij ook opkomen voor vrouwen die ervoor gekozen hebben om géén hoofddoek te dragen. Want een hoofddoek opleggen is net hetzelfde als een hoofddoek verbieden. Vrouwen, met of zonder hoofddoek, verdienen gerespecteerd te worden in hun vrijheid van keuze!”, klinkt het.



“Anno 2019 zijn er dus nog altijd mensen die denken dat ze het recht hebben om te bepalen hoe hun geloofsgenoten hun religie moeten beleven. Zij denken dat ze het recht hebben om de vrijheid van anderen in te perken. Zij denken dat ze het patent hebben op wat halal of haram is. Terwijl islam als religie meer vrijheid gunt aan de mensen door “Ijtihad” (vrij denken) toe te passen”.

“Schaam jullie diep”

“Het is wraakroepend om te zien dat een groep die, dag in, dag uit. Jaar in jaar uit, voor zijn vrijheid en rechten vecht, de vrijheid en rechten van anderen afneemt. Je kan geen verdraagzaamheid opeisen van de samenleving als je zelf niet verdraagzaam bent voor anderen”.



“En kijk beste ‘internet imams’; jullie zijn géén haar beter dan de racisten die van achter hun computerscherm hun gif van haat en tribalisme spuwen op het net. Schaam jullie diep!”, besluit El Mzairh die de hashtag #IkSteunSarahDimani in het leven heeft geroepen.