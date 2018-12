Gemeenteraadslid sp.a liket berichten van Francken en Van Grieken en maakt transgenders belachelijk: “Zo’n uitspraken kunnen echt niet”

SVM

24 december 2018

19u19

Bron: Belga

0

Het pas herkozen gemeenteraadslid Daniel Vanluyten (sp.a) hanteert op sociale media een rechts discours dat aansluit bij het Vlaams Belang en N-VA. Binnen de afdeling van Tienen is daar nu commotie over ontstaan. Op ROBtv distantieerde lijsttrekster Nele Daenen zich van Vanluyten. In een anonieme brief aan partijvoorzitter John Crombez wordt de vraag gesteld of iemand als Vanluyten nog wel gemeenteraadslid voor sp.a kan zijn.